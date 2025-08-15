Ричмонд
Трамп уверен, что его встреча с Путиным на Аляске пройдет «очень хорошо»

Президент США вновь отметил, что будет готов быстро вернуться в Вашингтон, если саммит не окажется успешным.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что его переговоры с лидером России Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске пройдут «очень хорошо». Об этом американский лидер рассказал в интервью телекомпании Fox News на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Анкоридж.

«Мы направляемся на встречу с президентом Владимиром Путиным на Аляске. И, думаю, это сработает очень хорошо», — отметил Трамп.

При этом он вновь подчеркнул, что будет готов быстро вернуться в Вашингтон, если российско-американский саммит не окажется успешным.

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа проходит сегодня, 15 августа, на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в американском штате Аляска. Как ранее сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, президенты сосредоточатся на обсуждении вурегулирвоания украинского конфликта.

