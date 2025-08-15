Ричмонд
Постпред Белоруссии в ООН назвал разговор Лукашенко и Трампа честным и открытым

Постпред Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков заявил, что беседа между Лукашенко и Трампом заняла продолжительное время.

Источник: Комсомольская правда

Телефонный разговор президентов Белоруссии и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа, прошедший в пятницу, 15 августа, был очень честным и открытым. Об этом заявил постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков.

«Разговор действительно был очень доброжелательным, очень честным, очень открытым в обсуждении всего спектра вопросов», — рассказал он в интервью телеканалу «Первый информационный».

По словам Рыбакова, контакты между Лукашенко и Трампом заняли продолжительное время, а разговор строился так, словно политики говорили между собой далеко не первый раз, хорошо зная и понимая друг друга.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп согласился посетить Минск вместе с со своей семьей по приглашению Александра Лукашенко.

