NBC рассказал о настрое Трампа перед переговорами

Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
«Президент реалистично относится к тому, что это, вероятно, многоступенчатый процесс, и он готов и позитивно настроен к этому шагу вперед», — заявил чиновник телеканалу NBC, отвечая на вопрос о настрое американского президента в пятницу.