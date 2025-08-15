Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хантер Байден отказался извиняться перед Меланией Трамп за клевету

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден отказался извиняться перед супругой действующего американского президента Дональда Трампа Меланией. Соответствующее заявление Байден-младший сделал в интервью YouTube-каналу Channel 5.

Источник: Life.ru

«К чёрту. Этого не будет», — категорично заявил он.

Он пояснил, что свои утверждения о знакомстве Трампа с супругой строил на публикациях СМИ, включая материал The New York Times 2019 года. Байден предложил помощь в расследовании связей Трампа с Джеффри Эпштейном, отметив, что в случае судебного иска президентской чете придётся давать показания под присягой. Ранее Хантер заявлял, что Трамп познакомился с Меланией через Эпштейна, осуждённого за преступления против несовершеннолетних.

Напомним, Мелания Трамп отправила Хантеру Байдену официальное предупреждение, напомнив ему об ответственности за ложные сведения, порочащие честь и достоинство и пригрозив судебным иском на миллиард долларов. Дональд Трамп поддержал претензию Первой леди к сыну своего предшественника на президентском посту.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше