Хантер Байден отказался извиняться перед Меланией Трамп за клевету

Он пояснил, что свои утверждения о знакомстве Трампа с супругой строил на публикациях СМИ, включая материал The New York Times 2019 года. Байден предложил помощь в расследовании связей Трампа с Джеффри Эпштейном, отметив, что в случае судебного иска президентской чете придётся давать показания под присягой. Ранее Хантер заявлял, что Трамп познакомился с Меланией через Эпштейна, осуждённого за преступления против несовершеннолетних.