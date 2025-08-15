Путин обратился к властям Пакистана по поводу природного бедствия

В своем обращении российский лидер подчеркнул, что Россия разделяет скорбь пакистанского народа. «Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — говорится в тексте телеграммы, размещенной на сайте Кремля.