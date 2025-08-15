Ричмонд
Дмитриев встретил медведя перед встречей Путина и Трампа

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев перед проведением встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске встретил медведя, что, как он надеется, является хорошим знаком.

«Встретил медведя на Аляске перед саммитом США-Россия. Надеюсь, что это хороший знак», — написал Дмитриев в соцсети X.

Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.

В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

