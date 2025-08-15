США подняли в небо самолет ДРЛО перед встречей Трампа и Путина на Аляске

Согласно данным сервиса, в это же время в небе над Аляской находится российский самолет Ту-214ПУ, относящийся к летному спецотряду «Россия».
Boeing E-3 Sentry — американский самолет дозорной и командной авиации, разработанный на базе гражданского Boeing 707. Впервые вошел в эксплуатацию в 1977 году. Самолет оснащен характерным вращающимся радаром диаметром около 9 метров, установленным над фюзеляжем, обеспечивающим обзор на 360° и способным обнаруживать и идентифицировать самолеты, ракеты и другие объекты на расстоянии до 375−400 км.
Самолет Ту 214ПУ — пункт управления на базе пассажирского самолета Ту-214, разработанный КБ Туполева. Основное назначение самолета — воздушный командный пункт для высшего руководства страны. Обеспечивает управление войсками и государственными структурами в полете, включая кризисные ситуации или нарушение наземных коммуникаций.
Встреча Путина и Трампа запланирована на 22:00 мск (11:00 по местному времени) 15 августа на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Ожидается, что лидеры России и США обсудят возможные варианты завершения конфликта на Украине — прекращение огня, территориальный вопрос и снятие санкций.
На Аляску в составе российской делегации прибыли глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава МИД Сергей Лавров, глава Минфина Антон Силуанов, а также посол России в США Александр Дарчиев.
В состав американской делегации на переговорах с Россией вошли госсекретарь Марко Рубио, министр торговли Говард Лютник, глава Минфина Скотт Бессент и глава ЦРУ Джон Рэтклифф.
По пути на саммит Трамп заявил, что введет жесткие санкции против России, если она не проявит готовность всерьез обсуждать завершение российско-украинского конфликта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле рассчитывают на результативное завершение саммита.