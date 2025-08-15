США подняли в небо самолет ДРЛО перед встречей Трампа и Путина на Аляске

Boeing E-3 Sentry — американский самолет дозорной и командной авиации, разработанный на базе гражданского Boeing 707. Впервые вошел в эксплуатацию в 1977 году. Самолет оснащен характерным вращающимся радаром диаметром около 9 метров, установленным над фюзеляжем, обеспечивающим обзор на 360° и способным обнаруживать и идентифицировать самолеты, ракеты и другие объекты на расстоянии до 375−400 км.