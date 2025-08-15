«Дональд, мы работу эту продолжаем, мы ее активно ведем». Постпред Беларуси в ООН объяснил, почему Лукашенко остановил Трампа, когда речь шла об освобождении заключенных

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обсудили в рамках телефонного разговора 15 августа тему освобождения заключенных в республике. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и постоянный представитель страны в ООН Валентин Рыбаков поделились подробностями обсуждения этой темы.
Напомним, беседа состоялась, пока президент США летел на встречу с лидером России Владимиром Путиным на Аляске. В своих социальных сетях Дональд Трамп заявил, что «провел замечательный разговор с высокоуважаемым Президентом Беларуси Александром Лукашенко». По его словам, целью звонка была благодарность главе Беларуси за освобождение 16 заключенных.
«Мы также обсуждаем возможность освобождения еще 1 300 заключенных», — добавил Трамп.
Тем временем пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сказала ТАСС, что разговор об освобождении заключенных в республике «состоял в том, что президент США поблагодарил Главу белорусского государства за решения, принятые в отношении 16 человек». А Лукашенко ответил, что Беларусь в этом направлении работала и работает.
Как пишет БелТА, постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков (а именно он и переводил разговор двух лидеров) рассказал: «Когда он (Дональд Трамп. — Ред.) начал дальше эту мысль развивать, наш Президент его остановил и сказал: “Дональд, мы работу эту продолжаем, мы ее активно ведем”. В целом же по словам постпреда республики в ООН, консультации по данному вопросу Беларусь ведет как с Госдепартаментом США, так и непосредственно с Белым домом.
«Это вопрос ведь двустороннего, так сказать, движения. Должны быть приняты определенные решения каждой из двух сторон для того, чтобы эти вопросы благополучно разрешить», — приводит БелТА слова Рыбакова.
Напомним, что Лукашенко 20 июня 2025-го встретился в Минске и несколько часов общался со специальным посланником американского лидера по Украине Китом Келлогом. А после встречи стало известно, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Дональда Трампа. Затем пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сказала, почему Лукашенко помиловал, в частности, Сергея Тихановского, внесенного в республике в список причастных к терроризму.
Также глава КГБ Беларуси Иван Тертель рассказал о контактах Лукашенко с США и другими странами, а еще раскрыл детали подготовки решения о помиловании. А еще он назвал жестом доброй воли помилование иностранных шпионов президентом Беларуси.
Напомним, Трамп заявил, что провел замечательный разговор с Лукашенко, обсудив свою встречу с Путиным, а также принял приглашение белорусского президента посетить Минск вместе с семьей.