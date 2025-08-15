Владимир Путин и Дональд Трамп проводят переговоры на Аляске: онлайн-трансляция

15 августа на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже пройдут переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Главной темой станет поиск путей прекращения войны в Украине. Подробности — в нашей онлайн-трансляции.
20.30 ТАСС: Путин и Трамп обязательно затронут тему глобальной стратегической безопасности.
20.25. NBC: Трамп понимает, что переговоры по Украине могут быть многоступенчатыми, он к этому готов и настроен на шаги вперед.
15 августа на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже запланированы переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Главной темой станет поиск путей прекращения войны в Украине.
Ожидается, что лидеры также обсудят возможность смягчения западных санкций против России и вопросы контроля над вооружениями. Встреча состоится в условиях продолжающегося противостояния между Москвой и Вашингтоном.
По данным источников, Трамп накануне заявил о необходимости «прагматичного диалога», а Путин подчеркнул важность учета российских интересов. Украина в переговорах участвовать не будет.