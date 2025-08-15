Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин и Дональд Трамп проводят переговоры на Аляске: онлайн-трансляция

15 августа на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже пройдут переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

15 августа на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже пройдут переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Главной темой станет поиск путей прекращения войны в Украине. Подробности — в нашей онлайн-трансляции.

20.30 ТАСС: Путин и Трамп обязательно затронут тему глобальной стратегической безопасности.

20.25. NBC: Трамп понимает, что переговоры по Украине могут быть многоступенчатыми, он к этому готов и настроен на шаги вперед.

15 августа на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже запланированы переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Главной темой станет поиск путей прекращения войны в Украине.

Ожидается, что лидеры также обсудят возможность смягчения западных санкций против России и вопросы контроля над вооружениями. Встреча состоится в условиях продолжающегося противостояния между Москвой и Вашингтоном.

По данным источников, Трамп накануне заявил о необходимости «прагматичного диалога», а Путин подчеркнул важность учета российских интересов. Украина в переговорах участвовать не будет.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше