Лавров послал четкий сигнал: прибытие делегации на Аляску вызвало ажиотаж

Глава МИД РФ Сергей Лавров приехал на Аляску в свитере с надписью «СССР». АиФ.ru узнал у дизайнеров одежды, что это за модель и какой месседж может нести советская символика на переговорах с США.
Как у Лаврова появился свитер с символикой СССР.
Как в гардеробе министра иностранных дел России появился «советский» свитер, рассказала дизайнер одежды Екатерина Варлакова.
«Свитеры мы отправляли в МИД РФ, ведомство у нас купило их. Конечно, мы знали, что Сергею Лаврову свитер передадут. Но то, что он его наденет на саммит, для поездки на Аляску, мы, конечно же, даже не догадывались», — сообщила основатель бренда.
Варлакова отметила, что это обстоятельство их очень обрадовало.
«То, что Сергей Викторович приехал на Аляску в свитере нашего бренда, стало для нас бесконечной радостью, гордостью», — поделилась Варлакова.
Как она рассказала, данная модель связана из плотной пряжи, очень качественного полухлопка. Производство полностью российское.
По словам Варлаковой, первый размер свитера стоит 8990 рублей, второй — 10990.
«Эта модель, безусловно, очень популярная. А теперь стала еще популярнее. Сколько свитеров выпущено, сказать не могу, это является коммерческой тайной», — добавила основатель бренда.
Почему Лавров мог надеть свитер с надписью «СССР».
Дизайнер Дмитрий Шишкин объяснил появление Лаврова на Аляске в свитере с символикой СССР модой на советскую эстетику.
«В последнее время советская тематика в одежде вошла в моду. Возможно, произошло это потому, что сейчас, во времена перемен, люди ищут почву под ногами в прошлых эпохах, и как следствие — отсылки к эстетике либо царской России, либо советской эпохи. И нам все-таки, рожденным в советское время, ближе смыслы и символы СССР», — отметил Шишкин.
Дизайнер также считает, что Лавров приехал на Аляску в таком свитере, чтобы продемонстрировать, что РФ будет жестко придерживаться своей позиции.
«Глава МИД РФ дает понять, что есть историческая правопреемственность между Советской Россией и современной нашей страной, что мы помним историю и, соответственно, у нас беспрерывное идет восприятие всех эпох. Таким образом он демонстрирует, что Россия, как и во времена СССР, будет жестко стоять на своей позиции», — добавил Шишкин.
Сам Лавров накануне встречи главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа подчеркнул: у РФ есть аргументы, четкая и понятная позиция, которая и будет изложена.
Саммит президентов России и США на Аляске пройдет 15 августа. Первая часть встречи состоится на военной базе «Элмендорф-Ричардсон» близ Анкориджа в 22:30 мск. Вначале Путин и Трамп проведут беседу в формате тет-а-тет, а позднее к ним присоединятся делегации с обеих сторон.
В состав российской делегации на саммите на Аляске вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, сообщили в Кремле.