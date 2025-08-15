Ричмонд
Путин направил соболезнования руководству Пакистана

Президент России Владимир Путин в связи с трагическими последствиями наводнения в провинции Хайбер-Пахтунхва направил соболезнования руководству Пакистана.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава российского государства, обращаясь к президенту и премьер министру Пакистана, просит передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения», — говорится в тексте.

Путин пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия.

