Путин направил соболезнования руководству Пакистана

Президент России Владимир Путин в связи с трагическими последствиями наводнения в провинции Хайбер-Пахтунхва направил соболезнования руководству Пакистана.
В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава российского государства, обращаясь к президенту и премьер министру Пакистана, просит передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.
«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения», — говорится в тексте.
Путин пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия.
