CNN объяснил, почему Трамп решил не брать Келлога на встречу с Путиным

Спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога не будет на саммите Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает CNN.

Источник: AP 2024

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа объясняет отсутствие Келлога в самолете с главой Белого дома тем, что он воспринимается российской стороной как человек, симпатизирующий Украине, что могло сделать его присутствие на встрече «контрпродуктивным». В марте этого года Трамп, назначая Келлога своим посланником по Украине, заявлял, что тот «будет иметь дело напрямую с президентом Зеленским и украинским руководством», так как «хорошо их знает, и у них очень хорошие рабочие отношения».

Келлог поделился всей информацией, которую он собрал в ходе своих разговоров с украинской стороной, с Трампом и госсекретарем Марко Рубио, рассказали телеканалу два высокопоставленных чиновника администрации. Поэтому, по словам собеседников, то что Келлог не поехал на саммит, не вызывает серьезного беспокойства. Один из них отметил, что Рубио также не воспринимается как человек, занимающий мягкую позицию по отношению к России. Тем не менее Белый дом называл его в числе тех, кто вошел в делегацию США.

В то же время в Европе обеспокоены тем, что посланника Трампа по Украине не взяли на переговоры. «Он надеялся быть там, и он должен был быть там», — сказал европейский чиновник. По его словам, Келлог лучше всего понимает, какую сделку может принять Украина.

По словам источников CNN, ожидается, что Келлог войдет в состав делегации, которая отправится на будущие встречи — с США, Россией и Украиной.

В июне 2024 года Келлог вместе с другим советником Трампа — Фредом Флейтцем передал Трампу вариант мирного плана на Украине, в соответствии с ним Киев продолжит получать вооружение только при условии старта переговоров. Если Россия будет отказываться от них, то ее предупредят об усилении поддержки Украины. Прекращение огня, по его задумке, должно быть достигнуто на основе «преобладающих линий фронта».

В августе того же года Келлог позитивно оценивал действия украинских войск, но уже говорил, что конфликт не завершить военной победой. В ноябре генерал отмечал, что проблемы с Россией эффективнее решать через личные договоренности. «У вас всегда есть более сильные варианты, такие как санкции или грубая сила, но это не то, что стоит выбирать в первую очередь», — говорил Келлог Wall Street Journal.

Материал дополняется.

