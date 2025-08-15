CNN объяснил, почему Трамп решил не брать Келлога на встречу с Путиным

Келлог поделился всей информацией, которую он собрал в ходе своих разговоров с украинской стороной, с Трампом и госсекретарем Марко Рубио, рассказали телеканалу два высокопоставленных чиновника администрации. Поэтому, по словам собеседников, то что Келлог не поехал на саммит, не вызывает серьезного беспокойства. Один из них отметил, что Рубио также не воспринимается как человек, занимающий мягкую позицию по отношению к России. Тем не менее Белый дом называл его в числе тех, кто вошел в делегацию США.