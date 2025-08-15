В Пакистане при крушении вертолета погибли пять человек

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. При крушении вертолета на северо-западе Пакистана погибли пять человек. Об этом сообщило издание The Times of India.
По данным газеты, на борту находились представители правительства пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. В результате крушения погибли все члены экипажа, включая двух пилотов.
Известно, что вертолет перевозил гуманитарную помощь для пострадавших от дождей районов Баджаура. Местные власти отмечают, что наиболее вероятной причиной крушения стали плохие погодные условия.
В последние дни в Пакистане наблюдаются сильные дожди, во многих районах разрушены дома, транспортная инфраструктура, наблюдаются перебои со связью. -0-