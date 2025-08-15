Житель Березинского района скончался после укусов пчел. Подробности трагедии

В Березинском районе нетрезвый мужчина попытался убрать пчелиное гнездо, но после укусов пчел погиб, сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ).
Ранее житель агрогородка Богушевичи пришел в гости к соседу и сообщил, что в своем дворе на дереве увидел пчелиное гнездо. Хозяин двора попросил знакомого помочь убрать его. Сосед, который в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения, согласился помочь и направился в соседский двор.
Вскоре хозяин двора обнаружил соседа лежащим на земле без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия медработники констатировали смерть 41-летнего мужчины.
Судебные эксперты установили, что смерть мужчины наступила в результате анафилактического шока, который был вызван укусами пчел. На теле погибшего были найдены следы по меньшей мере 37 укусов. Кроме того, в крови мужчины было зафиксировано наличие этилового спирта в концентрации 3,9 промилле.
В ГКСЭ напомнили, что при укусах пчел может развиваться общая токсическая реакция. В некоторых случаях большое количество укусов может привести к летальному исходу.
Отмечается, что пчелы не любят резких запахов и не переносят резких движений. Рекомендуется отказаться от попыток самостоятельно удалить пчелиное гнездо, вместо этого следует обращаться за помощью к специалистам.