В Рязанской области на предприятии произошел сильный пожар. Что известно о ЧП

Пожар произошел в одном из производственных цехов на предприятии в Рязанской области (РФ), пятеро человек погибли, сообщили в оперштабе региона. Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что возгорание в одном из цехов в Шиловском районе Рязанской области произошло около 10.30. Уточняется, что угрозы жилому сектору из-за ЧП нет, работники предприятия были эвакуированы.
Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, погибли пять человек, более 100 пострадали. Кроме того, в связи с происшествием глава региона поручил ввести режим ЧС муниципального уровня.
Из-за возгорания на предприятии возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.