CNN: Келлог хотел участвовать в саммите с Россией на Аляске, но ему не дали

В делегацию США, которая примет участие в саммите на Аляске, вошли 16 человек, в том числе министры, советники и спецпредставители.

Источник: Аргументы и факты

По данным телеканала CNN, ссылающегося на европейского чиновника, специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог выражал желание присутствовать на саммите между Россией и США, который должен пройти на Аляске 15 августа. Однако его не включили в состав американской делегации.

Планируется, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже, штат Аляска, в пятницу. В делегацию Соединенных Штатов вошли 16 человек, в том числе министры, советники и спецпредставители, однако имя Келлога в списке отсутствует.

«Он (Келлог) рассчитывал на участие», — уточнил собеседник канала.

Как утверждает высокопоставленный сотрудник администрации Трампа, позиция российской стороны заключается в том, что Келлог проявляет симпатию к Киеву, и его присутствие на саммите могло бы оказаться «неконструктивным».

Встреча президентов пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Сначала Путин и Трамп пообщаются в формате тет-а-тет, а затем к ним присоединятся члены делегаций.

Ранее стало известно, что глава РФПИ Дмитриев встретил медведя на Аляске перед саммитом РФ и США.

