CNN: Келлог хотел участвовать в саммите с Россией на Аляске, но ему не дали

По данным телеканала CNN, ссылающегося на европейского чиновника, специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог выражал желание присутствовать на саммите между Россией и США, который должен пройти на Аляске 15 августа. Однако его не включили в состав американской делегации.
Планируется, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже, штат Аляска, в пятницу. В делегацию Соединенных Штатов вошли 16 человек, в том числе министры, советники и спецпредставители, однако имя Келлога в списке отсутствует.
«Он (Келлог) рассчитывал на участие», — уточнил собеседник канала.
Как утверждает высокопоставленный сотрудник администрации Трампа, позиция российской стороны заключается в том, что Келлог проявляет симпатию к Киеву, и его присутствие на саммите могло бы оказаться «неконструктивным».
Встреча президентов пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Сначала Путин и Трамп пообщаются в формате тет-а-тет, а затем к ним присоединятся члены делегаций.
Ранее стало известно, что глава РФПИ Дмитриев встретил медведя на Аляске перед саммитом РФ и США.