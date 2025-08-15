Путин выразил соболезнования правительству Пакистана в связи наводнением

Президент России Владимир Путин направил телеграмму руководству Пакистана, выразив соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщается сайте Кремля.
В телеграмме Владимир Путин обратился к президенту и премьер-министру Пакистана. Российский лидер просил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия.
Ранее Владимир Путин, завершая поездку в Магадан, возложил цветы к мемориалу «Героям АлСиба», символизирующему сотрудничество СССР и США в годы Второй мировой войны.