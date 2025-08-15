Путин поручил правительству снизить бедность в России

Ранее Владимир Путин уже подчеркивал важность снижения инфляции и повышения качества жизни граждан при формировании бюджета на 2026−2028 годы. Тогда президент отметил успехи правительства и Центробанка в снижении инфляции и ключевой ставки, а также обозначил необходимость структурных изменений для устойчивого экономического роста и преодоления сырьевой зависимости.