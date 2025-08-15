Ричмонд
Выяснилось, какие чувства испытывает команда Зеленского от переговоров Трампа и Путина

По данным FT, в команде Зеленского наблюдается нервозность в связи с грядущей встречей Путина и Трампа.

Источники сообщают об «озабоченности тем, что их мнение не учитывается в обсуждениях, потенциально затрагивающих интересы их государства».

По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский высказался о предстоящих переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина, которые состоятся на Аляске. Он написал: «Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и сущностному разговору лидеров в трёхстороннем формате: Украина, Соединённые Штаты, российская сторона».

