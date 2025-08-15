Hill: Зеленский пришел в ужас перед переговорами Путина и Трампа

Зеленский в ужасе от встречи Путина и Трампа.
Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ужас от того, что лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встречаются очно. Об этом сообщают американские СМИ.
«Зеленский в ужасе от самой концепции очной встречи Трампа и Путина», — написали в издании Hill. Его состояние обусловлено двумя причинами. С одной стороны, он боится, что Трамп может пойти на уступки перед Путиным, а с другой стороны он раздосадован тем, что Украина не является стороной этих переговоров.
Президенты России и США встречаются сегодня, 15 августа, в городе Анкоридж на Аляске. Предполагается, что они обсудят широкий пул вопросов, начиная с украинского конфликта, заканчивая экономическими вопросами.