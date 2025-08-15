NBC раскрыл настрой Трампа перед переговорами

Глава Белого дома Дональд Трамп, как передает телеканал NBC, понимает, что переговоры по Украине могут стать многоступенчатым процессом. Президент США позитивно настроен по отношению к «шагу вперед» во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал телеканалу высокопоставленный чиновник администрации США.