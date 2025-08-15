Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC раскрыл настрой Трампа перед переговорами

Глава Белого дома Дональд Трамп, как передает телеканал NBC, понимает, что переговоры по Украине могут стать многоступенчатым процессом.

Глава Белого дома Дональд Трамп, как передает телеканал NBC, понимает, что переговоры по Украине могут стать многоступенчатым процессом. Президент США позитивно настроен по отношению к «шагу вперед» во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал телеканалу высокопоставленный чиновник администрации США.

Лидеры государств встретятся на Аляске через несколько часов. Они проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием членов российской и американской делегаций.

Трамп реалистично относится к тому, что это, скорее всего, многоступенчатый процесс, заявил представитель администрации телеканалу NBC, отвечая на вопрос о настрое президента.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше