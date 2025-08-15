Путин прибыл на Аляску для переговоров с Дональдом Трампом

Президенты РФ и США встретятся на базе американских Военно-воздушных сил (ВВС) Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже около 11:30 по местному времени (22:30 мск). Центральной темой переговоров станет украинский конфликт.
По итогам встречи планируется пресс-конференция с участием Путина и Трампа.
Трамп 8 августа анонсировал встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал логичным выбор места для переговоров и сообщил, что в регионе пересекаются экономические интересы государств. По его словам, на Аляске просматриваются перспективы реализации совместных проектов.
Также американский лидер выразил убежденность в возможности подписания мирного соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы. Комментируя этот вопрос, президент США заявил о необходимости территориальных уступок.