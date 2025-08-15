Постпред Беларуси в ООН Рыбаков сказал, кто кому позвонил 15 августа — Лукашенко или Трамп

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков в эфире телеканала «Первый информационный» раскрыл, кто кому позвонил 15 августа — Лукашенко или Трамп.
Напомним, беседа состоялась, пока президент США летел на встречу с лидером России Владимиром Путиным на Аляске. Напомним, Трамп заявил, что провел замечательный разговор с Лукашенко, обсудив свою встречу с Путиным, а также принял приглашение белорусского президента посетить Минск вместе с семьей. Также постпред Беларуси в ООН объяснил, почему Лукашенко остановил Трампа, когда речь шла об освобождении заключенных.
Валентин Рыбаков, который выступил в качестве переводчика беседы, отметил:
«Президент США Дональд Трамп позвонил Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко».
Говоря об общем настроении телефонного разговора, постпред республики в ООН сказал про доброжелательность, честность и открытость.
«Даже знаете, ощущение такое, что эти два человека между собой говорили далеко не первый раз, что они как будто бы друг друга знают и прекрасно понимают. Это просто чувствовалось по настроению, по тому, каким образом велась беседа».
Напомним, ранее Лукашенко назвал Трампа открытым президентом, добавив, что американский лидер стал верующим человеком после покушения.