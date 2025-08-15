Борт Ту-214ПУ Магадан-Анкоридж сел на Аляске, где пройдет встреча с Трампом

На Аляске приземлился самолет борт специального Ту-214ПУ Магадан — Анкоридж специального летного отряда «Россия» перед переговорами с Дональдом Трампом. По данным сервиса Flightradar, самолет, предназначенный для первых лиц РФ, сел в Анкоридже примерно в 20:45 по московскому времени. За полетом самолета в живом режиме он-лайн наблюдало более 400 тысяч человек.
Перелёт из Магадана занял чуть более двух часов.
Ожидается, что встреча президентов России и США состоится сразу после приземления Владимира Путина. По информации телеканала NBC News, на объединённой базе «Эльмендорф-Ричардсон» в честь приезда российского лидера будет организована торжественная встреча с красной ковровой дорожкой. Трамп намерен лично встретить Путина.
Президент США называет встречу «пробной». В Кремле сообщали, что главной темой саммита будет «достижение долгосрочного мирного урегулирования».
Перед вылетом на Аляску американский лидер опубликовал на личной странице в соцсетях надпись «Ставки высоки!!!». С этой оценкой согласился гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, оставив комментарий: «Правда».
Глава РФПИ, как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и другие члены делегации, прибыл на Аляску накануне.