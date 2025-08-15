Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Борт Ту-214ПУ Магадан-Анкоридж сел на Аляске, где пройдет встреча с Трампом

Дональд Трамп лично встретит Владимира Путина.

Источник: Аргументы и факты

На Аляске приземлился самолет борт специального Ту-214ПУ Магадан — Анкоридж специального летного отряда «Россия» перед переговорами с Дональдом Трампом. По данным сервиса Flightradar, самолет, предназначенный для первых лиц РФ, сел в Анкоридже примерно в 20:45 по московскому времени. За полетом самолета в живом режиме он-лайн наблюдало более 400 тысяч человек.

Перелёт из Магадана занял чуть более двух часов.

Ожидается, что встреча президентов России и США состоится сразу после приземления Владимира Путина. По информации телеканала NBC News, на объединённой базе «Эльмендорф-Ричардсон» в честь приезда российского лидера будет организована торжественная встреча с красной ковровой дорожкой. Трамп намерен лично встретить Путина.

Президент США называет встречу «пробной». В Кремле сообщали, что главной темой саммита будет «достижение долгосрочного мирного урегулирования».

Перед вылетом на Аляску американский лидер опубликовал на личной странице в соцсетях надпись «Ставки высоки!!!». С этой оценкой согласился гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, оставив комментарий: «Правда».

Глава РФПИ, как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и другие члены делегации, прибыл на Аляску накануне.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше