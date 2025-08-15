Путин прибыл на военную базу в Анкоридже для встречи с Трампом

Путин прибыл на место встречи с Трампом.
Президент России Владимир Путин приехал в Анкоридж на Аляске для встречи с главой США Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют данные Flightradar.
"Встреча глав государств должна состояться в 11:30 по местному времени (22:30 по московскому). Путин прилетел чуть раньше, чем собирался — в 09.50.
Предполагается, что центральной темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса. Разговор будет проходить с глазу на глаз при участии переводчиков. После беседы Путина и Трампа начнется расширенное заседание официальных представителей обеих стран.
