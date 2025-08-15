Самолет Путина сел на Аляске

Самолет президента РФ Владимира Путина Ту-214, вылетевший из Магадана, приземлился на базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, следует из данных FlightRadar24.
За полетом российского лидера следили более 450 тысяч человек по всему миру.
Встреча Путина и американского президента Дональда Трампа начнется в ближайшее время в Анкоридже. Главы государств обсудят возможное урегулирование конфликта на Украине и развитие двусторонних отношений.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоры в целом могут занять минимум 6−7 часов.
По его словам, встреча Путина и Трампа в формате тет-а-тет пройдет с участием помощников.
