Самолет Путина сел на Аляске

Самолет президента России Владимира Путина приземлился на базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.

Самолет президента РФ Владимира Путина Ту-214, вылетевший из Магадана, приземлился на базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, следует из данных FlightRadar24.

За полетом российского лидера следили более 450 тысяч человек по всему миру.

Встреча Путина и американского президента Дональда Трампа начнется в ближайшее время в Анкоридже. Главы государств обсудят возможное урегулирование конфликта на Украине и развитие двусторонних отношений.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоры в целом могут занять минимум 6−7 часов.

По его словам, встреча Путина и Трампа в формате тет-а-тет пройдет с участием помощников.

Названа стоимость свитера, в котором Лавров прилетел на Аляску

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
