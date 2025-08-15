«В погоне за миром»: у переговоров Трампа и Путина появился девиз

Корреспондент РИА Новости сообщает, что для саммита Путина и Трампа на Аляске Соединенные Штаты выбрали девиз «В погоне за миром», который был размещен на рекламном баннере.
По данным СМИ, 15 августа 2025 года президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на военной авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска).
