Стал известен лозунг встречи Путина и Трампа

Для журналистов в пресс-центре на Аляске организовали трансляцию предстоящей пресс-конференции Трампа и Путина. На экране виден баннер, на котором написано «В стремлении к миру» (Pursuing peaсe).

Источник: РИА "Новости"

Лозунгом саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина станет Pursuing peace («В стремлении к миру»), эта фраза написана на баннере на экране, где будет транслироваться пресс-конференция, передает корреспондент РБК.

Саммит пройдет 15 августа на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Трамп вылетел на Аляску днем по московскому времени. Он намерен лично встретить российского коллегу, сообщал губернатор штата Майк Данливи. Это первая за шесть лет встреча Путина и Трампа.

Саммит президентов России и Соединенных Штатов может продлиться в общей сложности «минимум часов шесть-семь», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле рассчитывают, что он завершится «результативно».

