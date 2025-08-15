Журналистов кремлевского пула перебросили на военную базу Элмендорф

В центре города российским журналистам предстояло пересесть в автобусы, присланные с военной базы. Здесь к нам присоединились американские коллеги (впрочем, американцев и россиян проверяли двумя разными потоками, и рассаживали по разным автобусам.) Отдельную группу формировали представители европейских СМИ, добиравшиеся до Анкориджа на перекладных. Для них, судя по рассказам, путешествие также выдалось весьма непростым. Кто-то летел четырьмя самолётами, затратив на дорогу более 36 часов. Кто-то опоздал на короткую стыковку во Франкфурте и был вынужден почти сутки провести в аэропорту. (Даже из европейского транспортного хаба лайнеры на Аляску летают нечасто). Впрочем, в Анкоридже страдания самостоятельных путешественников были вознаграждены: в отличие от журналистов кремлевского пула, последнюю перед саммитом Путина и Трампа ночь они провели в гостиничных номерах с душем и с завтраком. И выглядели, следует признать, гораздо более счастливыми и воодушевленными, чем представители российских медиа, поутру не обнаружившие в своём спорткомплексе даже горячей воды.