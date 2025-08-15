Журналистов кремлевского пула перебросили на военную базу Элмендорф

Ночёвка в спартанских условиях на площадке местного спорткомплекса подготовила журналистов к следующему этапу аляскинского путешествия — передислокации на военную базу Элмендорф-Ричардсон. Она осуществлялась в два этапа. В 5:30 утра началась переброска представителей СМИ в центр Анкориджа. Кстати, по дороге выяснилось, что стадион, где мы провели ночь, является частью огромного и весьма благоустроенного университетского кампуса, а рядом находится не менее внушительных размеров больничный комплекс.
Несмотря на скромные размеры (а в Анкоридже постоянно проживают всего 280 тыс. человек) помощь здесь можно получить практически любую — от экстренной хирургии до лечения онкологии.
В центре города российским журналистам предстояло пересесть в автобусы, присланные с военной базы. Здесь к нам присоединились американские коллеги (впрочем, американцев и россиян проверяли двумя разными потоками, и рассаживали по разным автобусам.) Отдельную группу формировали представители европейских СМИ, добиравшиеся до Анкориджа на перекладных. Для них, судя по рассказам, путешествие также выдалось весьма непростым. Кто-то летел четырьмя самолётами, затратив на дорогу более 36 часов. Кто-то опоздал на короткую стыковку во Франкфурте и был вынужден почти сутки провести в аэропорту. (Даже из европейского транспортного хаба лайнеры на Аляску летают нечасто). Впрочем, в Анкоридже страдания самостоятельных путешественников были вознаграждены: в отличие от журналистов кремлевского пула, последнюю перед саммитом Путина и Трампа ночь они провели в гостиничных номерах с душем и с завтраком. И выглядели, следует признать, гораздо более счастливыми и воодушевленными, чем представители российских медиа, поутру не обнаружившие в своём спорткомплексе даже горячей воды.
Рассадка по автобусам прошла по-военному быстро, хотя колонна получилась весьма внушительная — 7 автобусов-вагончиков по 44 места в каждом. К чести жителей Анкориджа следует сказать, что вся эта суета не вызвала в их закалённых холодом сердцах практически никакого отклика. Не обращая внимания на вопли журналистов, пытавшихся заснять пролёт гидросамолетиков (мини-транспорт такой же привычный на Аляске, как в Москве электросамокаты) два рыбака продолжали невозмутимо обсуждать сезонный нерест лосося. Даже голову не повернули. Чуть больше эмоций проявил таксист Джо, управлявший гигантским пикапом. «Путин? Конфликт на Украине? — переспросил он. — Да, я что-то такое слышал».
Американские военные предупредили: как только в автобусе, движущемся в сторону военной базы, зажжется свет, снимать на камеры и мобильные телефоны будет запрещено. Включая горы за окном. Однако ничего секретного и даже похожего на военные объекты за воротами КПП не обнаружилось. Держа путь по проспекту «Воина Арктики», колонна автобусов проследовала мимо малоэтажных жилых корпусов, двух детских садов, супермаркета, АЗС (кстати, бензин на Аляске стоит практически столько же, сколько в РФ — 4 доллара за галлон) и, наконец, … католической церкви. Конечной точкой этой части маршрута оказался внушительный кинотеатр, где, как выяснилось, намечался досмотр личных вещей.
Процедура для кремлевского пула весьма привычная, лёгкая и быстрая. Но на Аляске ждал очередной сюрприз: сканеров и прочего рентгеновского оборудования, которое есть во всех аэропортах, на базе Элменддорф-Ричардсон почему-то не нашлось.
А ручная проверка каждой сумки даже в две руки занимала не меньше 5 минут. В этот момент стало понятно, почему представителей СМИ подняли в такую рань. 300 журналистов по 5 минут — так и до прилета Путина можно было просидеть. Но был и существенный плюс: ждать приходилось не на улице, где температура в утренние часы с трудом поднялась до 10-градусной отметки, а в креслах кинозала. Жаль только, что без попкорна. Впрочем, время для него действительно ещё не пришло.
В томительном и полусонном ожидании прошло три (!) часа. Те, кто был в армии, сказали, что для военных это в порядке вещей: закаляют характер себе и другим.
Но гражданским — прежде всего женщинам — принять такую действительность было тяжело. Особенно в отсутствие туалета. В качестве поощрения всем представителям российских СМИ раздали напечатанные на сканеры баджи. «The White House press pool. Property of the US government» (Пул Белого дома. Собственность правительства США) «- значилось на лицевой стороне. “First name: RUS (Имя: Русский) — уточнялось на обороте”. По этим баджам нас, наконец, пустили в пресс-центр, где предстоит работать до вечера. Как сообщил прервавший отпуск Дмитрий Песков, переговоры Владимира Путина и Дональда Дональда Трампа рассчитана минимум на 6−7 часов.
Пресс-центр, к слову, оказался военной палаткой. Без отопления, но хотя бы со светом и вай-фаем (как выяснилось, российские мобильные операторы работают на Аляске через пень-колоду, а главное — весьма рандомно). На завтрак журналисты получили ланч-бокс с бутербродом и всевозможными снеками. Ждём, когда прилетит Путин. И гадать, в каких же условиях состоится саммит.