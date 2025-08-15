Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ-2025

Путин поручил правительству РФ разработать план структурных изменений в экономике России.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Об этом свидетельствует информация, представленная на сайте Кремля.

Как видно в опубликованных материалах, перечень поручений включает в себя сразу 15 пунктов. Значительное их число посвящено структурным изменениям в экономике. В частности, правительству РФ было поручено разработать и утвердить план, предусматривающий ряд обновлений. В том числе в сфере занятости, потребления, инвестиционного климата и технологического развития экономики.

Кроме того, правительство займется трансформацией структуры и формированием нового качества внешней торговли, а также повышением эффективности работы в сфере обороны. Все это войдет в тот же план, который поручил разработать российский лидер.

Немногим ранее президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Российский регион глава государства посетил, когда направлялся на Аляску на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Последняя, как известно, состоится уже вечером 15 августа. Озвучено даже время — 22:00 по московскому времени.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше