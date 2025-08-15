Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ-2025

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Об этом свидетельствует информация, представленная на сайте Кремля.
Как видно в опубликованных материалах, перечень поручений включает в себя сразу 15 пунктов. Значительное их число посвящено структурным изменениям в экономике. В частности, правительству РФ было поручено разработать и утвердить план, предусматривающий ряд обновлений. В том числе в сфере занятости, потребления, инвестиционного климата и технологического развития экономики.
Кроме того, правительство займется трансформацией структуры и формированием нового качества внешней торговли, а также повышением эффективности работы в сфере обороны. Все это войдет в тот же план, который поручил разработать российский лидер.
Немногим ранее президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Российский регион глава государства посетил, когда направлялся на Аляску на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Последняя, как известно, состоится уже вечером 15 августа. Озвучено даже время — 22:00 по московскому времени.