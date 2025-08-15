МИД РФ отметил переход протестов в Сербии к насильственному сценарию

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 14 августа в сербском городе Нови-Сад протестующие пытались сжечь офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) вместе с ее сторонниками. Президент Сербии Александр Вучич отметил, что можно только представить, что бы активисты сделали с людьми, которые были внутри здания. Было бы 300 сожженных заживо, отметил он.