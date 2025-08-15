Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ отметил переход протестов в Сербии к насильственному сценарию

Новая волна уличных беспорядков в крупных городах Сербии переходит грань цивилизованного поведения.

Источник: Комсомольская правда

Власти Сербии готовы к проведению досрочных выборов, однако ситуация в стране переходит от мирных демонстраций к насильственному сценарию. Об этом заявили в МИД РФ в связи с радикализацией уличных протестов в республике.

«Переход от мирных демонстраций к насильственному сценарию разворачивается, несмотря на то, что руководство страны серьезно воспринимает нынешнее положение и существующие проблемы, предлагает меры урегулирования разногласий…», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в том числе сербские власти заявили о готовности к проведению досрочных выборов в стране.

МИД отметил, что новая волна уличных беспорядков в крупных городах Сербии переходит грань цивилизованного поведения. Дело дошло до поджога помещений, в которых находились люди.

Россия выражает уверенность, что в Сербии восстановятся мир, стабильность, и ей удастся справиться с попытками подорвать внутреннее единство народа.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 14 августа в сербском городе Нови-Сад протестующие пытались сжечь офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) вместе с ее сторонниками. Президент Сербии Александр Вучич отметил, что можно только представить, что бы активисты сделали с людьми, которые были внутри здания. Было бы 300 сожженных заживо, отметил он.

Напомним, что митинги протестов начались в Сербии после обрушения навеса на ж/д вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда в результате ЧП погибли 16 человек.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше