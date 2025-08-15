МИД РФ отметил переход протестов в Сербии к насильственному сценарию

Власти Сербии готовы к проведению досрочных выборов, однако ситуация в стране переходит от мирных демонстраций к насильственному сценарию. Об этом заявили в МИД РФ в связи с радикализацией уличных протестов в республике.
«Переход от мирных демонстраций к насильственному сценарию разворачивается, несмотря на то, что руководство страны серьезно воспринимает нынешнее положение и существующие проблемы, предлагает меры урегулирования разногласий…», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что в том числе сербские власти заявили о готовности к проведению досрочных выборов в стране.
МИД отметил, что новая волна уличных беспорядков в крупных городах Сербии переходит грань цивилизованного поведения. Дело дошло до поджога помещений, в которых находились люди.
Россия выражает уверенность, что в Сербии восстановятся мир, стабильность, и ей удастся справиться с попытками подорвать внутреннее единство народа.
Как писал сайт KP.RU, в ночь на 14 августа в сербском городе Нови-Сад протестующие пытались сжечь офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) вместе с ее сторонниками. Президент Сербии Александр Вучич отметил, что можно только представить, что бы активисты сделали с людьми, которые были внутри здания. Было бы 300 сожженных заживо, отметил он.
Напомним, что митинги протестов начались в Сербии после обрушения навеса на ж/д вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда в результате ЧП погибли 16 человек.