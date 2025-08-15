Ричмонд
Журналист Зарубин опроверг сообщения о прибытии самолета Путина в Анкоридж

Журналист Павел Зарубин опроверг прибытие в Анкоридж самолета президента РФ Владимира Путина. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Мы ждем прибытия президента в Анкоридж», — подчеркнул он.

Как пояснил журналист, в Анкоридже приземлился один из передовых самолетов специального летного отряда «Россия». Это не самолет президента РФ, отметил он.

Сообщалось, что якобы спецборт с президентом РФ Владимиром Путиным приземлился в Анкоридже на Аляске, где у российского лидера пройдет встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

