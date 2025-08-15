Песков рассказал о планах Путина после завершения саммита с Трампом

«Да, могилы наших советских военных пилотов, там и гражданский один похоронен. Мы ожидаем, что после завершения всей программы рабочей, перед вылетом, Путин обязательно возложит цветы», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Воздушную трассу Аляска — Сибирь во время войны использовали для перегонки американских самолетов, поставляемых в СССР по ленд-лизу.
Перед вылетом в США Путин возложил цветы к мемориалу «Героям Алсиба» в Магадане, который символизирует сотрудничество Советского Союза и США в годы Второй мировой войны.
Саммит России и США
Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон, российский лидер прилетит на Аляску в 22:00 мск.
Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.