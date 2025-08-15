Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков рассказал о планах Путина после завершения саммита с Трампом

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин после саммита со своим американским коллегой Дональдом Трампом планирует возложить цветы к могиле советских летчиков на Аляске, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков Первому каналу.

Источник: © РИА Новости

«Да, могилы наших советских военных пилотов, там и гражданский один похоронен. Мы ожидаем, что после завершения всей программы рабочей, перед вылетом, Путин обязательно возложит цветы», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Воздушную трассу Аляска — Сибирь во время войны использовали для перегонки американских самолетов, поставляемых в СССР по ленд-лизу.

Перед вылетом в США Путин возложил цветы к мемориалу «Героям Алсиба» в Магадане, который символизирует сотрудничество Советского Союза и США в годы Второй мировой войны.

Саммит России и США

Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон, российский лидер прилетит на Аляску в 22:00 мск.

Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.

Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше