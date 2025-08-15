Ричмонд
В Жабинковском районе сотрудники МЧС ликвидировали пожар в здании храма

Ранее сегодня в МЧС поступило сообщение о пожаре в здании храма святителя Николая Чудотворца в агрогородке Озяты. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что из-под кровли храма идет дым. Работники МЧС ликвидировали возгорание и вместе с прихожанами эвакуировали материальные ценности.

В Жабинковском районе спасатели ликвидировали пожар в храме святителя Николая Чудотворца, сообщает телеграм-канал «МЧС Беларуси».

Сообщается, что пламя повредило деревянную наружную обшивку колокольни.

Пострадавших в результате инцидента нет, добавили в МЧС.