В Жабинковском районе сотрудники МЧС ликвидировали пожар в здании храма

В Жабинковском районе спасатели ликвидировали пожар в храме святителя Николая Чудотворца, сообщает телеграм-канал «МЧС Беларуси».
Ранее сегодня в МЧС поступило сообщение о пожаре в здании храма святителя Николая Чудотворца в агрогородке Озяты. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что из-под кровли храма идет дым. Работники МЧС ликвидировали возгорание и вместе с прихожанами эвакуировали материальные ценности.
Сообщается, что пламя повредило деревянную наружную обшивку колокольни.
Пострадавших в результате инцидента нет, добавили в МЧС.