Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саммит Россия — США на Аляске. Видео

Владимир Путин проводит встречу с Дональдом Трампом на Аляске.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что саммит России и США в Анкоридже может занять 6−7 часов, учитывая беседу президентов, переговоры в составе делегаций и возможную совместную пресс-конференцию.

Встреча президентов России и США пройдет в формате «три на три». С американской стороны, кроме Трампа, это будут госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. На данном этапе переговоров от России, кроме Путина, будут участвовать Сергей Лавров и Юрий Ушаков.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше