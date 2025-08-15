Саммит Россия — США на Аляске. Видео

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что саммит России и США в Анкоридже может занять 6−7 часов, учитывая беседу президентов, переговоры в составе делегаций и возможную совместную пресс-конференцию.
Встреча президентов России и США пройдет в формате «три на три». С американской стороны, кроме Трампа, это будут госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. На данном этапе переговоров от России, кроме Путина, будут участвовать Сергей Лавров и Юрий Ушаков.
