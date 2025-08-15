Президент Путин направил соболезнования властям Пакистана в связи с наводнением

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Пакистана в связи с трагическими последствиями наводнения. Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.
В телеграмме президент РФ обращается к главе Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу. Глава государства передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших. Владимир Путин также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в стихийном бедствии.
Отметим, что, согласно данным Geo News, в результате наводнения на севере Пакистана погибли минимум 190 человек.