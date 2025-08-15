Президент Путин направил соболезнования властям Пакистана в связи с наводнением

В телеграмме президент РФ обращается к главе Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу. Глава государства передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших. Владимир Путин также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в стихийном бедствии.