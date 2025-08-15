Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Путин направил соболезнования властям Пакистана в связи с наводнением

Лидер России выразил соболезнования властям Пакистана в связи с трагическими последствиями наводнения.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Пакистана в связи с трагическими последствиями наводнения. Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.

В телеграмме президент РФ обращается к главе Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу. Глава государства передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших. Владимир Путин также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в стихийном бедствии.

Отметим, что, согласно данным Geo News, в результате наводнения на севере Пакистана погибли минимум 190 человек.