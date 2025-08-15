Дмитриев назвал хорошим знаком встречу с медведем на Аляске

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретил медведя на Аляске. Об этом он сообщил в соцсети X (бывший Twitter).
Дмитриев выразил надежду, что это хороший знак.
Он добавил, что побывал также в штате Эклутна Парк. Местная церковь Святого Николая использовалась до 1900 года.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоры в целом могут занять минимум 6−7 часов.
По его словам, встреча Путина и Трампа в формате тет-а-тет пройдет с участием помощников.
Ранее жители Москвы ответили на вопросы об Аляске на улицах. Девушки заявили, что Аляска находится где-то рядом с Америкой, а молодой человек добавил, что это «где-то в другой стране».
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.