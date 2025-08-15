Роскосмос показал снимки Анкориджа, где пройдет встреча Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что его переговоры с лидером России Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске пройдут «очень хорошо». Об этом американский лидер рассказал в интервью телекомпании Fox News на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Анкоридж.