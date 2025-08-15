Ричмонд
Роскосмос показал снимки Анкориджа, где пройдет встреча Путина и Трампа

Кадры сделали российские космические аппараты «Ресурс-П», «Арктика-М» и «Электро-Л».

Источник: Аргументы и факты

Российские космические аппараты «Ресурс-П», «Арктика-М» и «Электро-Л» засняли с орбиты город Анкоридж в штате Аляска, где 15 августа планируется проведение саммита России и США с участием лидеров двух стран. Соответствующие кадры опубликовал Роскосмос.

«Где состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа — взгляд из космоса», — говорится на подписи к фото.

На втором кадре можно увидеть, что в настоящее время над городом облачно. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа проходит сегодня, 15 августа, на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в американском штате Аляска.

Как ранее сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, президенты сосредоточатся на обсуждении вурегулирвоания украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что его переговоры с лидером России Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске пройдут «очень хорошо». Об этом американский лидер рассказал в интервью телекомпании Fox News на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Анкоридж.

