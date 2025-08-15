Трамп прибыл к базе в Анкоридже на саммит с Путиным. Видео

Путин и Трамп обсудят урегулирование украинского кризиса и ряд других важных международных и региональных тем. Саммит проходит рядом с мемориальным кладбищем, которое имеет особое значение для российско-американских отношений — там захоронены советские летчики, а также военные и гражданские, которые участвовали в перегоне самолетов США по ленд-лизу во время Великой Отечественной войны.