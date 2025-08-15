Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп прибыл к базе в Анкоридже на саммит с Путиным. Видео

Самолет президента США Дональд Трамп приземлился на Аляске. Он прибыл для встречи с главой России Владимиром Путиным. Кадры прибытия публикует Белый дом.

Трамп прибыл на встречу с Путиным.

Самолет президента США Дональд Трамп приземлился на Аляске. Он прибыл для встречи с главой России Владимиром Путиным. Кадры прибытия публикует Белый дом.

Встреча двух президентов должна начаться в 11:30 по местному, или в 22:30 по московскому времени. Белый дом опубликовал кадры приземления президентского борта.

Путин и Трамп обсудят урегулирование украинского кризиса и ряд других важных международных и региональных тем. Саммит проходит рядом с мемориальным кладбищем, которое имеет особое значение для российско-американских отношений — там захоронены советские летчики, а также военные и гражданские, которые участвовали в перегоне самолетов США по ленд-лизу во время Великой Отечественной войны.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше