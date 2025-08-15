Ричмонд
Трамп прилетел в Анкоридж на встречу с Путиным

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прилетел на авиабазу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где у него состоится встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

По его данным, посадка борта номер один состоялась в 10:20 по местному времени (21:20 мск).

