Hill: Зеленский в ужасе из-за предстоящей встречи Путина и Трампа

Переговоры Путина и Трампа состоятся в пятницу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский испытывает ужас из-за предстоящей встречи на Аляске лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. К такому выводу пришли журналисты газеты Hill.

«Зеленский в ужасе от самой концепции очной встречи Трампа и Путина», — говорится в публикации.

У главы киевского режима есть две причины для переживания. Первая — это шанс того, что президент Соединенных Штатов может пойти на уступки. Вторая причина является более широкой: Киев должен быть прямой стороной любых переговоров, влияющих на будущее Украины, подчеркивается в статье.

Напомним, переговоры Путина и Трампа состоятся в пятницу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Ранее сообщалось, что Трамп не стал предоставлять Киеву гарантии безопасности в формате НАТО.

