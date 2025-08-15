Hill: Зеленский в ужасе из-за предстоящей встречи Путина и Трампа

Владимир Зеленский испытывает ужас из-за предстоящей встречи на Аляске лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. К такому выводу пришли журналисты газеты Hill.
«Зеленский в ужасе от самой концепции очной встречи Трампа и Путина», — говорится в публикации.
У главы киевского режима есть две причины для переживания. Первая — это шанс того, что президент Соединенных Штатов может пойти на уступки. Вторая причина является более широкой: Киев должен быть прямой стороной любых переговоров, влияющих на будущее Украины, подчеркивается в статье.
Напомним, переговоры Путина и Трампа состоятся в пятницу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Ранее сообщалось, что Трамп не стал предоставлять Киеву гарантии безопасности в формате НАТО.