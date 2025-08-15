«Три на три»: стало известно о расширенном формате переговоров Путина и Трампа

По информации из Белого дома, переговоры между Путиным и Трампом состоятся в расширенном составе «три на три», а не в формате личной встречи. В них примут участие министры обеих стран.
Между тем, по данным СМИ, в помещении, предназначенном для итоговой совместной пресс-конференции с участием Путина и Трампа, завершаются финальные приготовления.
Отмечается, что Трамп прибудет на Аляску первым и будет лично встречать президента Путина.
Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.Читать дальше