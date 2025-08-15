Ричмонд
«Три на три»: стало известно о расширенном формате переговоров Путина и Трампа

По информации из Белого дома, переговоры между Путиным и Трампом состоятся в расширенном составе «три на три», а не в формате личной встречи.

По информации из Белого дома, переговоры между Путиным и Трампом состоятся в расширенном составе «три на три», а не в формате личной встречи. В них примут участие министры обеих стран.

Между тем, по данным СМИ, в помещении, предназначенном для итоговой совместной пресс-конференции с участием Путина и Трампа, завершаются финальные приготовления.

Отмечается, что Трамп прибудет на Аляску первым и будет лично встречать президента Путина.

