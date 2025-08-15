Президентский борт Дональда Трампа прибыл на Аляску

Самолет главы США Дональда Трампа приземлился на Аляске, где в ближайшие часы запланирован его саммит с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
«Президентский борт Трампа прибыл на Аляску», — говорится в сообщении.
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет сегодня, 15 августа, на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в американском штате Аляска. Как ранее сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, президенты сосредоточатся на обсуждении вурегулирвоания украинского конфликта.
Президент США Дональд Трамп уверен в том, что его переговоры с лидером России Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске пройдут «очень хорошо». Об этом американский лидер рассказал в интервью телекомпании Fox News на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Анкоридж.