Лавров высказался о снятии санкций с РФ после саммита на Аляске

«Кого-нибудь снимут обязательно», — ответил министр на вопрос РИА «Новости».
Сергей Лавров входит в делегацию РФ, которая ранее прибыла в Анкоридж на Аляске. Глава Министерства иностранных дел России, комментируя предстоящую встречу президентов, заявил, что не испытывает волнения перед важным событием. Особый ажиотаж у прессы вызвала толстовка Лаврова, в которой он прибыл в США — на ней красовалась надпись СССР.
