Лавров высказался о снятии санкций с РФ после саммита на Аляске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед саммитом президентов Владимира Путина и Дональда Трампа прокомментировал возможность снятия американских санкций с России.

Источник: Life.ru

«Кого-нибудь снимут обязательно», — ответил министр на вопрос РИА «Новости».

Сергей Лавров входит в делегацию РФ, которая ранее прибыла в Анкоридж на Аляске. Глава Министерства иностранных дел России, комментируя предстоящую встречу президентов, заявил, что не испытывает волнения перед важным событием. Особый ажиотаж у прессы вызвала толстовка Лаврова, в которой он прибыл в США — на ней красовалась надпись СССР.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше