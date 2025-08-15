Белый дом рассказал о новом формате переговоров Путина и Трампа

По ее словам, к Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф. Ранее Ливитт говорила, что лидеры встретятся один на один. Она не уточнила, почему эти планы изменились.
После двусторонней части саммита делегации встретятся за обедом. Со стороны США присоединятся госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник, министр обороны Пит Хегсет и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.
Материал дополняется
