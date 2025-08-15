Глава РФПИ Дмитриев опубликовал фото зала, где пройдет встреча Путина и Трампа

В зале размещен баннер с надписью «Стремление к миру».
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который будет принимать участие в грядущих российско-американских переговорах, опубликовал фото из зала, где пройдет встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом он рассказал в соцсетях.
«Скоро», — написал Дмитриев в своем telegram-канале. К посту он прикрепил фото, на котором виден баннер. Надпись на нем гласит «Pursuing peaсe», что означает «Стремление к миру» — прим. URA.RU.
Надпись на баннере дословно означает «Стремление к миру’Фото: telegram-канал главы РФПИ Дмитриева / t.me/kadmitriev/194НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГде и как смотреть встречу Путина и Трампа на Аляске.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом могут продлиться как минимум 6−7 часов. Также известно, что российский борт № 1 вылетел из Магадана в Анкоридж. Ориентировочно он прилетит туда через 3,5 часа. Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00−22:30 по московскому времени (11:00−11:30 по местному времени) на военной базе JBER. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта. Подробности читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
В российскую делегацию, помимо главы МИД РФ Сергея Лаврова, вошли министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Перед переговорами лидеры РФ и США сделают заявления для прессы, а после встречи проведут совместную пресс-конференцию.