Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп прибыл в Анкоридж, где встретится с Путиным

В интервью телекомпании Fox News на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Анкоридж Трамп выразил уверенность в том, что его предстоящие переговоры с президентом России на Аляске пройдут «очень хорошо».

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентский борт Дональда Трампа прибыл на Аляску, где позднее пройдет его саммит с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

«Высокие ставки!» Что нужно знать о встрече Путина и Трампа на Аляске.

Как уточнили в пресс-пуле Белого дома, посадка борта номер один состоялась в 10.20 по местному времени (21.20 по минскому времени).

В интервью телекомпании Fox News на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Анкоридж Трамп выразил уверенность в том, что его предстоящие переговоры с президентом России на Аляске пройдут «очень хорошо».

Переговоры лидеров России и США состоятся на территории объединенной базы ВВС и Сухопутных войск США Эльмендорф-Ричардсон 15 августа. Ожидается, что Дональд Трамп будет лично встречать Владимира Путина на взлетно-посадочной полосе. -0-

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше