Трамп прибыл в Анкоридж, где встретится с Путиным

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентский борт Дональда Трампа прибыл на Аляску, где позднее пройдет его саммит с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.
«Высокие ставки!» Что нужно знать о встрече Путина и Трампа на Аляске.
Как уточнили в пресс-пуле Белого дома, посадка борта номер один состоялась в 10.20 по местному времени (21.20 по минскому времени).
В интервью телекомпании Fox News на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Анкоридж Трамп выразил уверенность в том, что его предстоящие переговоры с президентом России на Аляске пройдут «очень хорошо».
Переговоры лидеров России и США состоятся на территории объединенной базы ВВС и Сухопутных войск США Эльмендорф-Ричардсон 15 августа. Ожидается, что Дональд Трамп будет лично встречать Владимира Путина на взлетно-посадочной полосе. -0-