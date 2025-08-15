Встреча Путина и Трампа пройдет под лозунгом «Стремление к миру»

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут под лозунгом «Pursuing peace» («Стремление к миру» — прим «ВМ») — баннер именно с таким текстом разместили на военной базе Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.