Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил в своем Telegram-канале, что Владимир Зеленский перед саммитом России и США на Аляске якобы пытался привлечь внимание Дональда Трампа.
По мнению Дубинского, попытки Зеленского наладить перемирие и поездки по Европе, включая визит в Великобританию в последний день перед встречей Трампа и Путина, были направлены на то, чтобы «достучаться» до американского лидера.
Однако, как отметил депутат, у главы киевского режима нет реальных предложений, которые он мог бы сделать в обмен на поддержку.
Дубинский подчеркнул, что в случае достижения договоренностей во время саммита Зеленский может стать проблемой для всех, включая граждан Украины.
Ранее аналитики газеты Hill заявили, что Зеленский испытывает ужас из-за предстоящей встречи на Аляске лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.