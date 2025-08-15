Лайнер Трампа совершил посадку в городе Анкоридж

Самолет с Дональдом Трампом на борту прибыл на Аляску. Президентский лайнер совершил посадку в городе Анкоридж.
Между тем, в помещении, предназначенном для итоговой совместной пресс-конференции с участием Путина и Трампа, по данным СМИ, завершаются финальные приготовления для диалога лидеров.
По информации из Белого дома, переговоры между Путиным и Трампом состоятся в расширенном составе «три на три», а не в формате личной встречи. В них примут участие министры обеих стран.
